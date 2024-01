La Singularité du Siphon Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, samedi 27 janvier 2024.

La Singularité du Siphon Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Rendez-vous au Daki Ling avec « La Singularité du Siphon ».

Théâtre burlesque



Spectacle en réflexion décomplexée quant aux véritables incidences de nos choix dans notre vie quotidienne.

Un personnage d’apparence ordinaire rentre chez lui. Le téléphone sonne.

Répondre en arrivant ou ne pas arriver à répondre…telle est la question.

En séquences successives, entre fiction et réalité, technicien et comédien sont projetés dans la répétition d’un scénari-gag qui joue avec la mort.

Et si la vie prenait le dessus ?



Création 2024

Écriture, jeu et scénographie : Max Bernery

Écriture, jeu et technique : Mathieu Guiseppi

Mise en jeu : Élise Ouvrier-Buffet

Accompagnement à l’écriture dramaturgique : Louis Grison

Tout public

Durée : 45 minutes



Résidence de création du 22 au 27 janvier 2024.

Sortie publique le samedi 27 janvier 2024.



[Entrée gratuite, tarif au chapeau + Adhésion 2024 à l’association obligatoire 4 €]

.

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement La Singularité du Siphon Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-12 par Ville de Marseille