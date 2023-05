André Minvielle – « Le Bo Vélo de Babel » 2 rue du Cinéma, 4 juin 2023, Marseille 16e Arrondissement.

Rendez-vous au Cinéma l’Alhambra avec André Minvielle – « Le Bo Vélo de Babel ».

Parcours Métropolitain – Marseille Jazz des cinq continents.

2023-06-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-04 . EUR.

2 rue du Cinéma Alhambra Cinémarseille

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendez-vous at the Cinéma l’Alhambra with André Minvielle – « Le Bo Vélo de Babel ».

Metropolitan Route – Marseille Jazz of the five continents

Cita en el Cinéma l’Alhambra con André Minvielle – « Le Bo Vélo de Babel ».

Ruta metropolitana – Marsella Jazz de los cinco continentes

Termin im Cinema l’Alhambra mit André Minvielle – « Le Bo Vélo de Babel ».

Parcours Métropolitain – Marseille Jazz aus fünf Kontinenten

Mise à jour le 2023-05-09 par Ville de Marseille