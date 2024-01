They Shot the piano player Alhambra Cinémarseille Marseille 16e Arrondissement, mercredi 24 janvier 2024.

Début : 2024-01-24 20:30:00

Avant-première « They Shot the piano player ». Rendez-vous mercredi 24 janvier à l’Alhambra Cinémarseille.

Découvrez ce grand voyage sous la forme d’un splendide film d’animation épousant les contours d’un thriller et d’un documentaire politico-musical qui nous entraîne au cœur de cet âge d’or qui a fait du Brésil l’épicentre de la musique mondiale.



Avant-première en présence des réalisateurs Fernando Trueba et Javier Mariscal.

En partenariat avec Marseille Jazz des Cinq Continents et CineHorizontes,

Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



