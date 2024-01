Le Troquet du Pôle Nord : Inauguration ! avec Le Bal Imaginaire Le Pôle Nord – Agence de Voyages Imaginaires Marseille 16e Arrondissement, samedi 20 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 19:00:00

fin : 2024-01-20 23:00:00

Le 20 janvier, viens danser au Pôle Nord.

Le Troquet du Pôle Nord : Inauguration ! avec Le Bal Imaginaire de l’Agence de Voyages Imaginaires



Le 20 janvier, viens danser au Pôle Nord pour fêter l’inauguration de notre troquet, au rythme de notre Bal imaginaire participatif !



Inauguration du Troquet : 19h-23h

Bal imaginaire : 19h30



Musique Live | Bal participatif et familial (durée 2h)

Le Bal imaginaire : une irrépressible envie de faire la fête, de danser et de faire danser tout le monde, en couple, en farandole, en solo… valser, rocker, coller-serrer… On explique, on montre le pas, on se trompe, on recommence, on rigole…

Le Pôle Nord – Agence de Voyages Imaginaires 117 Traverse Bovis

Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Le Troquet du Pôle Nord : Inauguration ! avec Le Bal Imaginaire Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-15 par Ville de Marseille