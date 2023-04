La terre à soif 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Concert-lecture avec Erik Orsenna et Michel Dalberto. 2023-06-06 à 19:30:00

2023-06-06 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-06 . EUR.

Concert-reading with Erik Orsenna and Michel Dalberto. Concierto-lectura con Erik Orsenna y Michel Dalberto. Konzertlesung mit Erik Orsenna und Michel Dalberto.

