Ectoplasmes 5 Bd Sévigné, 6 mai 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Ectoplasmes, une proposition de Pierre-Laurent Cassière avec le soutien du FRAC PACA et des Beaux-Arts de Marseille.

2023-05-06 à ; fin : 2023-06-03 . .

5 Bd Sévigné Ateliers Jeanne Barret

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ectoplasms, a proposal by Pierre-Laurent Cassière with the support of FRAC PACA and the Beaux-Arts de Marseille

Ectoplasmas, una propuesta de Pierre-Laurent Cassière con el apoyo de FRAC PACA y Beaux-Arts de Marseille

Ectoplasmes, ein Vorschlag von Pierre-Laurent Cassière mit der Unterstützung von FRAC PACA und den Beaux-Arts de Marseille

