Combat 118 Chemin de Mimet, 28 avril 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Le récit d’un homme qui a vécu dans une cité sensible de Marseille ou d’ailleurs..

2023-04-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 . EUR.

118 Chemin de Mimet Centre hospitalier Edouard Toulouse

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The story of a man who lived in a sensitive city of Marseille or elsewhere.

La historia de un hombre que vivía en una urbanización sensible de Marsella o de cualquier otro lugar.

Die Erzählung eines Mannes, der in einer Problemstadt in Marseille oder anderswo gelebt hat.

Mise à jour le 2023-03-27 par Ville de Marseille