La Trame verte pratiquée, 25 mars 2023, Marseille 15e Arrondissement

La Trame verte pratiquée

Notre-Dame-Limite Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-03-25 10:00:00 – 2023-03-25

Marseille 15e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 15e Arrondissement .

Sortie avec le Collectif SAFI, organisée par le Bureau de Guides GR2013.

En lien avec la Semaine de la Randonnée en Provence et des 10 ans du GR2013.



Le Bureau des guides invite à marcher là où on ne randonne habituellement pas : en zone urbaine et périurbaine. Il propose d’observer et de rencontrer ce qui fait l’existence complexe d’un territoire : ses paysages contrastés, ses habitants, leurs mémoires et leurs usages, les histoires…



Le pollen est une poussière éclaireuse qui nous guide sur la piste de la trame verte.La trame verte est une idée, un outil d’aménagement du territoire qui vise à préserver la biodiversité en mettant en place des corridors écologiques pour que les espèces se déplacent et accomplissent leur cycle biologique. Ces concepts, un peu obscurs sont intéressants à interroger depuis le réel.



Cette balade est une invitation à mettre nos corps à l’épreuve de la trame verte. En suivant les flux invisibles des pollens, poussière vivante à l’origine des plantes, nous observons de près les conditions d’un cycle biologique et percevons, avec tous nos sens, les interactions à l’œuvre dans la biosphère.



Départ 10h, retour 16h.

Inscription obligatoire.

Géographie animale :

Une balade accompagnée sur les traces des pollens, le cycle de reproduction des plantes, la circulation animale, et le maintien d’une trame verte pour protéger les espèces végétales et animales en milieu urbanisé.

Marseille 15e Arrondissement

