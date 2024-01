Stück Plastik Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement, vendredi 17 mai 2024.

Stück Plastik Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

Stück Plastik, pièce de Marius Von Mayenburg, est une satire drôle et acerbe. Rendez-vous à L’Astronef.

Ulrike et Michaël sont en plein burnout. Iels n’arrivent plus à tenir leur rôle dans l’image de la famille parfaite. Iels ne peuvent plus travailler tout en s’occupant de leur fils Vincent, douze ans, qui vit une importante crise existentielle. Le patron d’Ultrike, un artiste plasticien du nom d’HHaulupa, les envahit de ses concepts douteux et de son cynisme. L’arrive de Jessica, une femme de ménage qu’iels embauchent pour palier leurs difficultés, vient mettre en exergue le mépris et l’hypocrisie de leur classe bourgeoise, C’est par le poison qu’elle les libérera de leur condition.



L’appartement d’Ultrike et Michael est aseptisé et plastifié comme pour être protégé du vivant. Ce spectacle souhaite manifester cette dualité entre plastique et organique jusque dans le corps des comédiens. Les personnages ont des airs de Playmobils.



Stück Plastik est une satire drôle et acerbe. Tous les problèmes systémiques de nos sociétés occidentales libérales sont exposés racisme, humiliation sociale, harcèlement scolaire, patriarcat, consumérisme… Plusieurs raisons pousserait Jessica à empoisonner tout le monde. Une vengeance face à leur mépris, une nécessité de faire le ménage, ou l’urgence de les libérer de leur conditionnement…



Cette satire traite aussi de notre surconsommation dans un monde où les ressources sont épuisables. Ironiquement, c’est le personnage d’Haulupa qui condamne l’aliénation du consommateur alors qu’il est, selon Ulrike, une machine à déchet . Tous.tes s’illustrent par le greenwashing de leur personnalité. À travers une fable familiale, c’est tout un schéma de pollution sociologique qui est dévoilé.



Adaptation de la Gambling Compagny

Auteur Marius Von Mayenburg

Traductrice Mathilde Sobottke, aux Éditions de L’Arche

Mise en scène Laurent Davienne

Jeu Laurent Davienne, Magalie Bernard, Paul Fravega, Tommy Fucito, Garance Guillen-Minier, Léo Tasserit

Durée 1h

Dès 14 ans

EUR.

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Stück Plastik Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-17 par Ville de Marseille