2.0 Comment Internet m’a colonisé.e Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement, samedi 20 avril 2024.

2.0 Comment Internet m’a colonisé.e Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Les trois comédiennes font des allers-retours entre le monde numérique et la réalité, à la manière dont nous le faisons dans la vie de tous les jours. Rendez-vous à L’Astronef.

Chaque minute, environ 300 000 tweets, 15 millions de SMS, 204 millions de mails sont envoyés à travers la planète et 2 millions de mots clés sont tapés sur le moteur de recherche Google. Chaque jour, 80 millions de clichés sont échangés sur Instagram. 400 millions sur Facebook.

L’internet, cette révolution technologique, s’est emparé de nous et a influencé notre manière de vivre, de penser, de travailler, de parler jusqu’à, peut-être, nous coloniser.

Nous en sommes tous plus ou moins conscients…



Les trois comédiennes font des allers-retours entre le monde numérique et la réalité, à la manière dont nous le faisons dans la vie de tous les jours.



Fruit d’une écriture collective nourrie et entre-coupé de différents ouvrages, articles, podcast, textes scientifiques, textes littéraires et témoignages, ce spectacle met en lumière, avec humour et fantaisie, l’influence de plus en plus envahissante du multimédia sur notre façon de vivre. Sa forme sert le propos avec un vrai challenge parler du multimédia sans son utilisation sur scène.



Bretzel Compagny

Jeu Laure Dessertine, Catherine Swartenbroekx et Muriel Tschaen

Durée 1h15

Dès 12 ans

EUR.

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement 2.0 Comment Internet m’a colonisé.e Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-17 par Ville de Marseille