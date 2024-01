L’Iliade Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

L’Iliade Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

« Iliade » est un moment de théâtre où pop culture et mythologie se complètent. Rendez-vous à L’Astronef.

La guerre racontée par Homère prend l’apparence d’un match de football américain. Un match sportif commencé il y a 10 ans où les joueurs s’affrontent pour le collectif, pour leur équipe, mais aussi pour leur destin personnel. Un destin fatal, cela ils le savent déjà.



Depuis les vestiaires, en marge du feu de l’action, les héros sont en proie à leurs questionnements tandis que les commentateurs sportifs font le lien avec le terrain et relatent les avancées des forces armés.



Depuis l’Olympe, déesses et dieux sont les financeurs de ce match. Depuis leur île paradisiaque, ils coachent leurs protégés afin de défendre leurs intérêts, quitte à pénaliser des centaines de milliers de vies.



Et entre ces deux univers, l’aède, mascotte du match accompagne les spectateurs dans cette épopée.



Tantôt drôle par les situations et la frivolité des dieux et tantôt tragique par les décisions et pertes des héros joueurs, L’Iliade questionne nos choix de vie et leurs conséquences et pose la question formulée par Camus dans Le mythe de Sisyphe comment échappe-t-on à notre condition de mortel ? Car il s’agit bien de donner un sens à la vie dans l’Iliade, une vie de gloire éternelle.



En passant de moments tragiques et poétiques à des scènes plus comiques avec des références actuelles, « Iliade » est un moment de théâtre où pop culture et mythologie se complètent.



« De beaux moments d’émotion et de poésie (…) La guerre de Troie (connaît) une renaissance (…) Une réussite certaine. » Le Bruit du Off, 2023





Compagnie Thespis

Texte Thai-Son Richardier

Mise en scène et scénographie Thai-Son Richardier et Lysiane Clément

Jeu Amandine Barbier, Loïc Bonnet, Lysiane Clément, Jérémy Jeannès, Laurent Secco (alt. Yann Ducruet)

Musique et jeu live Laurent Secco

Création lumière et régie Arthur Puech et Camélia Puyo

Création sonore Thai-Son Richardier

Durée 1h20

Dès 10 ans

EUR.

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



