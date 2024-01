Où les bus dorment Ateliers Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement, vendredi 26 janvier 2024.

Début : 2024-01-26

fin : 2024-01-27

Exposition des étudiant.e.s en échange international aux Beaux-Arts de Marseille

L’exposition collective « Où les bus dorment » présente le travail de 23 étudiant.e.s de 12 pays, réalisés lors de leur séjour Erasmus à l’École de beaux-arts de Marseille. Elle sera abondante, car elle organise la coexistence de positions qui ne sont pas seulement prononcées individuellement, mais qui proviennent aussi de systèmes éducatifs et d’horizons culturels différents.



Dessin, peinture, sculpture, film, photographie et performance seront présentés. Toutes les formes ont leur place. Les positions existent simultanément de manière autonome et généreuse en relation avec le contexte. Les systèmes d’organisation ne sont pas hiérarchiques, mais pragmatiques.



Et l’exposition est une raison pour faire la fête…



Vernissage le 26 janvier 2024 de 18h à 00h

Ateliers Jeanne Barret 5 Bd Sévigné

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



