Le dialogue des Marguerite Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement, vendredi 26 janvier 2024.

Le dialogue des Marguerite Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Une comédie d’Anne et Xavier Albertini

Deux femmes, Marguerite et Marguerite, amies de longue date partagent une maison dans la Calanque des Goudes à Marseille.



Chacune a son histoire chargée de rires, d’émotions, de surprises. Elles grognent, se disputent, se lancent des vacheries… On peut tout se dire quand l’amitié est solide.

Les visites d’Etienne, le pêcheur, scandent les semaines et quand des hommes à la valise remplie de dollars s’aventurent aux Goudes, le suspense est à son comble.



Auteur Anne et Xavier Albertini

Artistes Valerie Chiche, Elodie Ferrier, Hugues Del Frari

Metteur en scène Dominique Berardi



Spectacle de la compagnie Le théâtre d’Astromela

.

Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Le dialogue des Marguerite Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-18 par Ville de Marseille