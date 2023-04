Candlelight Open Air : Hommage à Michael Jackson 20 Boulevard Madeleine Rémusat, 26 mai 2023, Marseille 13e Arrondissement.

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez la musique de Michael Jackson interprétée par un quatuor à cordes, en plein air au Cloître !.

2023-05-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-05-26 . EUR.

20 Boulevard Madeleine Rémusat Le Cloître

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

Rediscover Michael Jackson’s music performed by a string quartet, outdoors at the Cloister!

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas.

Redescubra la música de Michael Jackson interpretada por un cuarteto de cuerda, ¡al aire libre en el Claustro!

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird.

Entdecken Sie die Musik von Michael Jackson neu, interpretiert von einem Streichquartett, unter freiem Himmel im Kreuzgang!

Mise à jour le 2023-04-12 par Ville de Marseille