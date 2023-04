Fêtes de la Saint Eloi Quartier Château Gombert 13013, 14 mai 2023, Marseille 13e Arrondissement.

Ces fêtes très anciennes (on en trouve des traces au XVIIe siècle) ont gardé tout leur rituel et sont plus qu’une fête folklorique : elles sont une tradition vivante du monde rural de nos aïeux.. Enfants

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Quartier Château Gombert 13013

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



These very old festivals (traces of them can be found in the 17th century) have kept all their ritual and are more than a folk festival: they are a living tradition of the rural world of our ancestors.

Estas fiestas tan antiguas (se pueden encontrar vestigios de ellas en el siglo XVII) han conservado todo su ritual y son más que una fiesta popular: son una tradición viva del mundo rural de nuestros antepasados.

Diese sehr alten Feste (man findet Spuren aus dem 17. Jahrhundert) haben ihr ganzes Ritual bewahrt und sind mehr als ein Folklorefest: Sie sind eine lebendige Tradition der ländlichen Welt unserer Vorväter.

