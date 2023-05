Vide-grenier à Château Gombert Château Gombert, 14 mai 2023, Marseille 13e Arrondissement.

Le centre d’intérêt de quartier de Château Gombert propose une nouvelle édition du vide-grenier, accueilli sur la place des Héros..

2023-05-14 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-14 16:00:00. .

Château Gombert Place des Héros

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The neighborhood interest center of Château Gombert proposes a new edition of the garage sale, hosted on the Place des Héros.

El centro de interés vecinal Château Gombert organiza una nueva edición de la venta de garaje en la plaza des Héros.

Das Nachbarschaftsinteressenzentrum Château Gombert bietet eine neue Ausgabe des Flohmarkts an, der auf dem Place des Héros ausgerichtet wird.

