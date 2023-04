Symphonies agricoles De la ferme Collet des Comtes aux Hauts de Ste Marthe 13011-13014, 29 avril 2023, Marseille 12e Arrondissement.

D’une ferme pédagogique municipale à un vieux vallon agricole en devenir, une conversation sur les luttes foncières et les imaginaires agricoles..

2023-04-29 à 08:00:00 ; fin : 2023-04-29 18:30:00. EUR.

De la ferme Collet des Comtes aux Hauts de Ste Marthe 13011-13014 Du MIN des Arnavaux à l’Après M à Ste Marthe via la Busserine 13015-13014

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From a municipal educational farm to an old agricultural valley in the making, a conversation about land struggles and agricultural imaginaries.

De una granja educativa municipal a un antiguo valle agrícola en construcción, una conversación sobre las luchas por la tierra y los imaginarios agrícolas.

Von einem städtischen pädagogischen Bauernhof zu einem alten landwirtschaftlichen Tal, das im Entstehen begriffen ist, ein Gespräch über Landkämpfe und landwirtschaftliche Vorstellungswelten.

Mise à jour le 2023-04-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille