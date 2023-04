Tous au Parc de la Denise Impasse de la Palma, 15 avril 2023, Marseille 11e Arrondissement.

Pour se mettre à l’heure des JO 2024, une journée festive gratuite au parc de la Denise. Fanfare, château gonflable, escalade, pétanque…. Enfants

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 17:00:00. .

Impasse de la Palma Parc de la Denise

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To get in line with the 2024 Olympics, a free festive day at the Denise park. Fanfare, bouncy castle, climbing, petanque…

Para ponerse a tono con los Juegos Olímpicos de 2024, una jornada festiva gratuita en el parque Denise. Fanfarria, castillo hinchable, escalada, petanca…

Um sich auf die Olympischen Spiele 2024 einzustimmen, gibt es einen kostenlosen Festtag im Parc de la Denise. Blaskapelle, Hüpfburg, Klettern, Boulespiel…

Mise à jour le 2023-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille