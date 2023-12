BALADE : LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Marseillan, 30 décembre 2023, Marseillan.

Marseillan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 09:00:00

fin : 2023-12-30 12:00:00

Lors d’une visite guidée au bord de l’étang du Bagnas, vous observerez et apprendrez à identifier les oiseaux qui y vivent. Des longues vues et des jumelles sont mises à votre disposition pour votre aventure !.

EUR.

Marseillan 34340 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-01 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE