BALADE : LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU BAGNAS Marseillan, 21 octobre 2023, Marseillan.

Marseillan,Hérault

Lors d’une visite guidée au bord de l’étang du Bagnas, vous observerez et apprendrez à identifier les oiseaux qui y vivent. Des longues vues et des jumelles sont mises à votre disposition pour votre aventure !.

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. EUR.

Marseillan 34340 Hérault Occitanie



On a guided tour of the Bagnas pond, you’ll observe and learn to identify the birds that live there. Binoculars and binoculars are provided for your adventure!

En una visita guiada por las orillas del Etang du Bagnas, podrá observar y aprender a identificar las aves que allí habitan. ¡Se proporcionan prismáticos y binoculares para su aventura!

Bei einer geführten Tour am Ufer des Étang du Bagnas beobachten Sie die dort lebenden Vögel und lernen, sie zu identifizieren. Fernrohre und Ferngläser werden Ihnen für Ihr Abenteuer zur Verfügung gestellt!

Mise à jour le 2023-11-02 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE