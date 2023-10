8ÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ANGUILLE Marseillan, 21 octobre 2023, Marseillan.

Marseillan,Hérault

Sète agglopôle méditerranée organise la 8ème édition de la Fête de l’anguille à Marseillan.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 21:00:00. .

Marseillan 34340 Hérault Occitanie



Sète agglopôle méditerranée organizes the 8th edition of the Eel Festival in Marseillan

Sète agglopôle méditerranée organiza el 8º Festival de la Anguila en Marseillan

Sète agglopôle méditerranée organisiert die 8. Ausgabe des Aalfestes in Marseillan

