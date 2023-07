SOIRÉE MUSICALE Marseillan, 22 juillet 2023, Marseillan.

Marseillan,Hérault

Soirée organisée par Bleu Soleil au profit du Téléthon..

2023-07-22 19:00:00 fin : 2023-07-22 . .

Marseillan 34340 Hérault Occitanie



Evening organized by Bleu Soleil in aid of the Telethon.

Velada organizada por Bleu Soleil en beneficio del Teletón.

Von Bleu Soleil organisierter Abend zugunsten des Telethon.

Mise à jour le 2023-06-15 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE