MARSBOP TRIO + JAM SESSION L’intermediaire, 28 décembre 2021, Marseille. MARSBOP TRIO + JAM SESSION

L’intermediaire, le mardi 28 décembre à 20:00

Pour une belle soupe Marsbop parfaite il faut ; 1 un peu de Bebop, 2 un peu de Hard bop 3 un peu de Post bop modern jazz, 4 trés peu de répètes 4 quelques standards 5 un peu de public 6 un peu d’anis … 7 Marseille, vous vous en doutez bien … et En dessert, une grosse jam session!!!! Ludovic Crimi Piano Dorian Selmi Drums Manu Falla Contrebasse ♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-28T20:00:00 2021-12-28T23:59:00

