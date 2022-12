Marsatac Marseille 8e Arrondissement, 16 juin 2023, Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement.

Marsatac

Avenue du Parc Borély Parc Borely Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Parc Borely Avenue du Parc Borély

2023-06-16 – 2023-06-18

EUR 35 Festival Marsatac, 25e édition



MARSATAC 2023 : LES PREMIERS NOMS !



Même lieu, même formule, nouvelles dates : Marsatac reprend ses quartiers en plein coeur du parc Borély pour 3 jours de fête les 16, 17 et 18 juin 2023 !



Et quoi de mieux pour débouler au pied du sapin que de dégainer Aya Nakamura, ascendant vierge, Folamour, GAZO, Josman, Meryl et Tiakola.





Les valeurs du festival :



Placer la création au coeur de ses préoccupations !

Marsatac favorise l’émergence de talents locaux et régionaux en faisant le choix, depuis quelques années, de placer la création au coeur de ses préoccupations et en affirmant une réelle volonté de devenir le sol sur lequel germent et poussent de nouveaux projets artistiques.



Pour ce faire, Marsatac accompagne le développement de jeunes artistes, crée le cadre de promotion de leurs oeuvres et d’épanouissement de leurs carrières, permet la création de répertoires inédits et leur offre la formidable expérience des scènes et du public du festival.



Autant d’engagements qui témoignent d’une volonté forte de proposer un contenu unique, qui ne pourrait exister sans la volonté du festival de le soutenir, d’en être le créateur ou du moins le révélateur.

Festival marseillais des musiques urbaines et électroniques, 3 jours de musique et de fête. Marsatac favorise l’émergence de talents locaux et régionaux en les associant à des têtes d’affiches reconnues.

