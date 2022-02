Marsatac Agency: Moise Turizer + Minuit Machine 6Mic, 30 avril 2022, Aix-en-Provence.

Marsatac Agency: Moise Turizer + Minuit Machine

6Mic, le samedi 30 avril à 20:00

Billetterie : [https://bit.ly/3HRvW3g](https://bit.ly/3HRvW3g) —————— Marsatac Agency investit pour la première fois le 6MIC pour vous proposer un plateau à la fois sombre et mélodieux, entre EBM, Darkwave et musique Techno. Le Rendez vous est pris… —————— ‡ LINE UP ‡ —————— ▌MOÏSE TURIZER (LOFISH RECORD) – Formé en 2017, Moïse Turizer est un duo sonore et éclatant qui casse les codes et les genres. Entre Suicide et Chemical Brothers, Animal Collective et John Maus, le groupe puise ses influences dans les sonorités électroniques, les guitares glaciales et les rythmiques syncopées, quelque part entre darkwave, synthwave et EBM. – YT : [https://www.youtube.com/watch?v=YcgBict-Vws](https://www.youtube.com/watch?v=YcgBict-Vws) IG : [https://www.instagram.com/moiseturizer/](https://www.instagram.com/moiseturizer/) FB : [https://www.facebook.com/moiseturizer](https://www.facebook.com/moiseturizer) ▌MINUIT MACHINE (Synth Religion / Warriorecords ) – Récemment signé sur le label de Rebeka Warrior, le duo Minuit Machine pratique une dark wave aux accents industriels. Les instrumentaux hantés concoctés par Hélène Toury prennent aux tripes et habillent à merveille la voix évanescente d’Amandine Stioui. Minuit Machine crée une musique qui s’adresse autant au corps qu’à l’esprit. Le résultat, bluffant, évoque les meilleures heures de l’électro clash façon Miss Kittin and The Hacker. – YT : [https://www.youtube.com/watch?v=T5mpgXQ0Zec](https://www.youtube.com/watch?v=T5mpgXQ0Zec) IG : [https://www.instagram.com/minuitmachine/](https://www.instagram.com/minuitmachine/) FB : [https://www.facebook.com/minuitmachine](https://www.facebook.com/minuitmachine) ▌APG (Animals Industry / Marsatac Agency) – Véritable trublion phocéen, APG est un pur produit marseillais qui fait ses gammes depuis 2019 au sein du collectif Techno Animals Industry. Il débarque derrière les platines au Chapiteau de la Belle de Mai ; devenant rapidement un pilier du collectif, il prend les rênes de la programmation des soirées Animals Industry. Il tient son rôle de taulier en proposant une vision acide, breakée, généreuse et sauvage de la musique Techno, à l’image de sa ville et de son stade, qui l’animent. – [https://marsatac.agency/artistes/apg/](https://marsatac.agency/artistes/apg/) ▌Le Mac (Marsatac Agency) – Défricheuse et portée par la scène marseillaise Techno underground, Le Mac est la fondatrice et ex-membre de Caisson Gauche Records. Elle reprend les platines après 5 ans de trêve. – [https://marsatac.agency/artistes/le-mac/](https://marsatac.agency/artistes/le-mac/)

15 / 12€

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T00:30:00