Marseille Parc Borély Bouches-du-Rhône, Marseille Marsatac 2021 – Edition Capsule Parc Borély Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Marsatac 2021 – Edition Capsule Parc Borély, 20 août 2021-20 août 2021, Marseille. Marsatac 2021 – Edition Capsule

du vendredi 20 août au dimanche 22 août à Parc Borély

23° édition du festival marseillais des musiques urbaines et électroniques, 3 soirées de musique et de fête au Parc Borély * Vendredi 20 août Sébastien Tellier, L’impératrice, Louisahhh Live Band, Moïse Turizer, Kettama, Betty B2B Louise Chen, Goldie B, Bobba A$h * Samedi 21 août Alonzo, Sofiane, Princess Nokia, Cookie, La Famille Maraboutage + Decay * Dimanche 22 août PLK, Soso Maness, Poupie, Tessae, Moesha 13, Tobhi ™ Réserver : [http://bit.ly/FB-BilletterieMarsatac21](http://bit.ly/FB-BilletterieMarsatac21)

A partir de 30€

♫♫♫ Parc Borély Avenue du Parc Borély, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T18:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T18:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T18:00:00 2021-08-22T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Borély Adresse Avenue du Parc Borély, 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Parc Borély Marseille