Itinérance(s) – Balade contée ‘A fleur d’âne’ Parking Camping Car, 24 juin 2023, Marsanne.

Une promenade à pied avec les ânes pour le plaisir de vivre ensemble un instant de poésie. Êtes-vous prêts à cheminer hors du temps ? à vous échapper du monde visible ?.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Parking Camping Car

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A walk with the donkeys for the pleasure of living together a moment of poetry. Are you ready to walk out of time? To escape the visible world?

Un paseo con los burros por el placer de vivir juntos un momento de poesía. ¿Estás listo para caminar fuera del tiempo? ¿Para escapar del mundo visible?

Ein Spaziergang zu Fuß mit den Eseln, um gemeinsam einen Augenblick der Poesie zu erleben. Sind Sie bereit, außerhalb der Zeit zu wandern? Der sichtbaren Welt zu entfliehen?

