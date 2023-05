conférence populaire clownée: l’eau peut-elle être source de partage? chemin de fonjarus, 27 mai 2023, Marsanne.

les participants sont les experts il s’agit d’une une mise en commun des connaissances et expériences pour créer un savoir collectif.

https://www.spectable.com/salle-du-cartonnage/programmation-82546.html.

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. .

chemin de fonjarus salle du cartonnage

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



the participants are the experts it is a pooling of knowledge and experience to create a collective knowledge.

https://www.spectable.com/salle-du-cartonnage/programmation-82546.html

los participantes son los expertos: es una puesta en común de conocimientos y experiencias para crear un conocimiento colectivo.

https://www.spectable.com/salle-du-cartonnage/programmation-82546.html

die Teilnehmer sind die Experten es handelt sich um eine Zusammenführung von Wissen und Erfahrungen, um ein kollektives Wissen zu schaffen.

https://www.spectable.com/salle-du-cartonnage/programmation-82546.html

Mise à jour le 2023-05-12 par Montélimar Tourisme Agglomération