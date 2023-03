Fête du Muguet Marsanne Marsanne Catégories d’Évènement: Drôme

Drome Marsanne . Beau programme pour cette journée sous le thème du muguet. Vente de fleurs ,plantes ,légumes, grand marché artisanal .Installation de jeux gonflables ,jeux en bois ,manèges .guinguette ,buvette , circuit de voiture avec roadbook pour clôturera la journée. comitefetesmarsanne@gmail.com +33 4 75 90 33 10 Marsanne

