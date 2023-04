Visite de la forêt de Marsanne avec un gestionnaire forestier, 1 janvier 2023, Marsanne.

Découvrez la forêt de Marsanne sous un nouveau angle! Au programme, description des arbres et de la forêt, explication de la gestion entreprise et présentation de la gestion durable..

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the forest of Marsanne under a new angle! On the program, description of the trees and the forest, explanation of the management undertaken and presentation of the sustainable management.

Descubra el bosque de Marsanne desde un nuevo ángulo El programa incluye una descripción de los árboles y del bosque, una explicación de la gestión realizada y una presentación de la gestión sostenible.

Entdecken Sie den Wald von Marsanne aus einem neuen Blickwinkel! Auf dem Programm stehen die Beschreibung der Bäume und des Waldes, die Erklärung der Bewirtschaftung und die Vorstellung der nachhaltigen Bewirtschaftung.

