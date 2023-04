DÉFIS DANS MON MUSÉE Marsal Marsal Catégories d’Évènement: Marsal

Moselle

DÉFIS DANS MON MUSÉE, 22 avril 2023, Marsal Marsal. Marsal ,Moselle , Marsal DÉFIS DANS MON MUSÉE Musée du Sel Porte de France Marsal Moselle

2023-04-22 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-22 15:00:00 15:00:00 Marsal

Moselle Marsal . Pour cette édition de « Défis dans mon musée », le Musée du Sel te propose de découvrir ton patrimoine à travers un tournoi Dominos ! Affronte tes amis ou de parfaits inconnus, tout est possible, tout est réalisable ! Pour les adolescents de 13 à 16 ans. +33 3 87 35 02 20 https://www.mosellepassion.fr/ Courtois CD57

Marsal

dernière mise à jour : 2023-03-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Marsal, Moselle Autres Lieu Marsal Adresse Musée du Sel Porte de France Marsal Moselle Ville Marsal Marsal Departement Moselle Tarif Lieu Ville Marsal

Marsal Marsal Marsal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsal marsal/

DÉFIS DANS MON MUSÉE 2023-04-22 was last modified: by DÉFIS DANS MON MUSÉE Marsal 22 avril 2023 Marsal Moselle Musée du Sel Porte de France Marsal Moselle

Marsal Marsal Moselle