Visite des ateliers de la Socra Marsac-sur-l’Isle, 1 décembre 2023, Marsac-sur-l'Isle.

Marsac-sur-l’Isle,Dordogne

Vendredi 1er décembre à 14h30

Visite des ateliers de la Socra

Visite exceptionnelle des ateliers de la Socra à Marsac sur l’Isle. Vous aurez le privilège de visiter les ateliers qui ont vu défiler les plus belles merveilles de France et même du monde.

– Les restaurateurs d’art vous partageront leur passion, leur savoir-faire et leurs différentes expériences.

– Vous pourrez découvrir entre autres, les canons des invalides en cours de restauration.

– Une visite unique..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday, December 1 at 2:30 p.m

Visit the Socra workshops

An exceptional visit to the Socra workshops in Marsac sur l’Isle. You’ll have the privilege of visiting the workshops that have seen some of France’s and even the world’s finest jewels pass through their doors.

– The restorers will share their passion, know-how and experience with you.

– Among other things, you’ll discover the cannons of the Invalides, currently being restored.

– A unique visit.

Viernes 1 de diciembre a las 14.30 h

Visita a los talleres de Socra

Una visita excepcional a los talleres Socra de Marsac sur l’Isle. Tendrá el privilegio de visitar los talleres que han visto nacer algunas de las mejores joyas de Francia y del mundo.

– Los restauradores compartirán con usted su pasión, su saber hacer y sus diferentes experiencias.

– Entre otras cosas, podrá ver cómo restauran los cañones de los Inválidos.

– Una visita única.

Freitag, 1. Dezember um 14.30 Uhr

Besuch der Sokratischen Werkstätten

Außergewöhnlicher Besuch der Werkstätten der Socra in Marsac sur l’Isle. Sie haben das Privileg, die Werkstätten zu besichtigen, die schon die schönsten Wunder Frankreichs und sogar der Welt gesehen haben.

– Die Kunstrestauratoren werden ihre Leidenschaft, ihr Know-how und ihre verschiedenen Erfahrungen mit Ihnen teilen.

– Sie können unter anderem die Invalidenkanonen entdecken, die gerade restauriert werden.

– Ein einzigartiger Besuch.

