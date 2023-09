Troc Plantes et Journée Mycologique Marsac, 14 octobre 2023, Marsac.

Marsac,Creuse

Samedi : troc plantes, dimanche : journée mycologique avec le Société Mycologique du Limousin, participation gratuite, expositions « Les Champignons » avec jeux pour les enfants en accès libre et gratuit sur les 2 jours..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Saturday: plant swap, Sunday: mycological day with the Société Mycologique du Limousin, free participation, « Mushrooms » exhibition with games for children, free access on both days.

Sábado: intercambio de plantas, domingo: jornada micológica con la Société Mycologique du Limousin, entrada gratuita, exposición « Setas » con juegos para niños, entrada gratuita ambos días.

Samstag: Pflanzen-Tauschmarkt, Sonntag: mykologischer Tag mit der Société Mycologique du Limousin, kostenlose Teilnahme, Ausstellungen « Die Pilze » mit Spielen für Kinder, die an beiden Tagen frei zugänglich und kostenlos sind.

