6ème Challenge Vert, 13 mai 2023, .

Randonnées VTT/VAE : 13km, 30 et 45 kms,

Randonnée Pédestres : 7 et 13 kms.

Ravitaillement au départ, sur le parcours et à l’arrivée..

Samedi 2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mountain bike/VAE hikes: 13km, 30 and 45 kms,

Pedestrian hike : 7 and 13 kms.

Refreshments at the start, on the course and at the finish.

Paseos en bicicleta de montaña/VAE: 13 km, 30 y 45 km,

Caminatas peatonales: 7 y 13 kms.

Avituallamiento en la salida, en la ruta y en la meta.

Mountainbike-/VAE-Wanderungen: 13 km, 30 und 45 kms,

Wanderungen zu Fuß: 7 und 13 kms.

Verpflegung am Start, auf der Strecke und am Ziel.

Mise à jour le 2023-01-07 par OT de Bénévent