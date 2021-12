Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Mars, soeur de la Terre Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Mars, soeur de la Terre Pleumeur-Bodou, 19 décembre 2021, Pleumeur-Bodou. Mars, soeur de la Terre Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou

2021-12-19 11:00:00 – 2021-12-30 17:00:00 Planétarium de Bretagne Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou Si semblable et pourtant si différente, la planète Mars s’est dévoilée à nos yeux grâce au rover Curiosity en 2012 avec des images époustouflantes. A l’occasion de la sortie de son nouveau spectacle sur Mars, le Planétarium de Bretagne vous propose un petit jeu. Saurez-vous deviner quels clichés ont été pris sur Terre et quels clichés ont été pris sur Mars ? contact@planetarium-bretagne.bzh +33 2 96 15 80 30 http://www.planetarium-bretagne.bzh/ Si semblable et pourtant si différente, la planète Mars s’est dévoilée à nos yeux grâce au rover Curiosity en 2012 avec des images époustouflantes. A l’occasion de la sortie de son nouveau spectacle sur Mars, le Planétarium de Bretagne vous propose un petit jeu. Saurez-vous deviner quels clichés ont été pris sur Terre et quels clichés ont été pris sur Mars ? Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou lieuville Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou