Paris Petit Bain île de France, Paris Mars Red Sky + Somali Yacht Club + Little Jimi Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mars Red Sky + Somali Yacht Club + Little Jimi Petit Bain, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 18 mars 2022

de 19h à 22h30

payant

Petit Bain présente : ▂ Mars Red Sky : Plus qu’une empreinte sonore hautement identifiable, Mars Red Sky c’est aussi un univers singulier. Le trio sort son premier album éponyme en 2011, enregistré dans le désert des Bardenas en Espagne. Sur album comme sur scène, leur heavy psychédélique puissant et planant est une véritable invitation au voyage. Leur quatrième album “The Task Eternal” est sorti en 2019 chez Listenable Records et Mrs Red Sound à écouter : https://www.youtube.com/channel/UCdRVZWgnsSn2SK5xi2sOZQA ▂ Somali Yacht Club : Somali Yacht Club est un trio de stoner rock psychédélique originaire de Lviv, en Ukraine. Commencé en 2010 comme l’idée de membres de différents groupes de Lviv pour jammer ensemble, est devenu un groupe principal pour tous les membres bientôt. En 2011, ils ont sorti un EP démo intitulé Sandsongs. à écouter : https://www.youtube.com/channel/UCdbDesdbwHVB4y2-OdaMPAA ▂ Little Jimi Le rock progressif et psychédélique du trio de l’underground bordelais Little Jimi est inventif, audacieux, vibrant. Sur scène, l’exaltation garage de leurs sets met en lumière une fougue et une intensité que l’on retrouve chez Earthless, The Black Angels ou encore All Them Witches. Ils se démarquent par une configuration originale, avec deux guitares et une batterie, la basse étant judicieusement remplacée par un épais brouillard de fuzz et un octaver. Concerts -> Rock Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (379m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (586m)

Contact : Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/events/595363674846128/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2022-03-18T19:00:00+01:00_2022-03-18T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Petit Bain Adresse 7 port de la Gare Ville Paris lieuville Petit Bain Paris