MARS RED SKY CABARET VAUBAN Brest, jeudi 4 avril 2024.

D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction… Quasi cinématographique, le son de Mars Red Sky dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock. Sur scène, le trio parvient à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée. Autant d’atouts qui ont fait toute la renommée du groupe en France et à l’international depuis plus de 10 ans.Mars Red Sky sortira un nouvel album intitulé “Dawn Of The Dusk” le 8 décembre 2023 chez Vicious Circle Records et Mrs Red Sound.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29