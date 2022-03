Mars Red Sky Belfort, 20 mars 2022, Belfort.

Mars Red Sky Belfort

2022-03-20 – 2022-03-20

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

0 EUR Mars Red Sky, c’est une belle fierté française qui tourne dans le monde entier (SXSW, Hellfest, Desertfest, Roadburn, Eurockéennes) et qui prend quand même soin de s’arrêter à La Poudrière… pour la quatrième fois ! Quand on aime, on ne compte pas ! Plus qu’une empreinte sonore hautement identifiable, Mars Red Sky c’est aussi un univers singulier. “Hypnotique”, “massif”, “charismatique”, psychédélique” : les adjectifs ne manquent pas pour qualifier le style du prolifique trio de Bordeaux, perché entre la constellation stoner rock et la nébuleuse pop psyché 70’s.

Le groupe ukrainien Somali Yacht Club devait initialement assurer la 1ère partie du concert mais ne pourra être présent compte tenu de la situation. La Poudrière a bien entendu souhaité maintenir ce concert dont les bénéfices seront intégralement reversés à la Croix Rouge pour venir en aide à l’Ukraine. Le groupe qui remplacera Somali Yacht Club sera annoncé tout bientôt.

contact@poudriere.com +33 3 84 58 11 77 https://poudriere.com/

Belfort

