Mars Red Sky LE BRISE GLACE, 27 avril 2023, ANNECY.

Mars Red Sky LE BRISE GLACE. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 21:00 (2023-04-27 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction… Quasi cinématographique, le son de MARS RED SKY dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock. Sur scène, MARS RED SKY parvient à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée.« Mais qu’a-t-il pu se passer en 1782 pour que Marco Nieddu et Gabriele Fancellu (rejoint depuis par Francesco Pintore à la basse) aient choisi ce nom ? C’est en 1782 qu’Anna Göldin fut torturée avant d’être décapitée et ce fut l’une des toutes dernières personnes en Europe a avoir été condamnée à mort pour sorcellerie » (The Stonerfreaks Anthology vol 1., P.41, Regnauld. D, & Bataillon. X, 2021). Ils reviennent en 2023 avec de nouvelles compositions et une tournée européenne ! Mars Red Sky Mars Red Sky

LE BRISE GLACE ANNECY 54 bis rue des Marquisats Haute-Savoie

