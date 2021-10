Mars Red Sky à la Bulle Café La Bulle Café, 9 avril 2022, Fampoux.

Sur album comme sur scène, leur heavy psychédélique puissant et planant est une véritable invitation au voyage. Les Bordelais sont aujourd’hui devenus incontournables et se produisent sur les plus grandes scènes rock et metal (SXSW, Hellfest 2014 et 2017, Desertfests, Roadburn, Eurockéennes). Leur quatrième album “The Task Eternal” est sorti en 2019 chez Listenable Records et Mrs Red Sound. Rendez-vous le 09 mars 2022 pour en profiter en live à la Bulle café ! → Informations PMR : 03 28 04 04 53 → La Bulle café 47/49 Rue d’Arras, 59000 Lille

Plus qu’une empreinte sonore hautement identifiable, Mars Red Sky c’est aussi un univers singulier.

La Bulle Café 47/49 Rue d’Arras Fampoux Wazemmes Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:00:00