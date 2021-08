Mars ou Vénus Méru, 11 septembre 2021, Méru.

Mars ou Vénus 2021-09-11 20:30:00 – 2021-09-11

Méru Oise

7 7 10 Dans ce spectacle, les spectateurs découvriront une succession de situations de couple hilarantes que nous connaissons tous, portées par deux comédiens hors du commun, qui s’amusent avec le public.

– Pourquoi la femme se prend la tête, se plaint, arrive toujours à ses fins, aime les bad boys ?

– Pourquoi l’homme est de mauvaise foi, vantard, faible et attiré par les femmes qui ne lui correspondent pas ?

Mars et Vénus vous apporteront des réponses à ces questions essentielles, à grand renfort d’éclats de rire…Cette autopsie d’une rencontre et d’une vie de couple, pour le meilleur et pour le rire, se pose une question fondamentale : les hommes et les femmes sont-ils faits pour vivre ensemble ?

Service Culturel de la Ville de Méru

dernière mise à jour : 2021-08-12 par