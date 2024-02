Mars On Mars Le mois des droits des femmes Marseille 1er Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

Les bibliothèques de Marseille célèbrent le mois des droits des femmes au travers d’un ensemble de propositions (rencontres, p^rojections, exposition, ateliers,…).

Les bibliothèques de Marseille célèbrent le mois des droits des femmes au travers d’un ensemble de propositions à découvrir ci-dessous



EXPOSITIONS

Du 1er au 30 mars

• Ah!Nana Le matrimoine BD exposé

Paru entre 1976 et 1978, Ah!Nana est en France le premier périodique BD fait par des femmes. Exposition de la collection complète de ce titre pionnier de la seconde vague féministe, tiré du fonds de conservation de bandes dessinées de l’Alcazar.

> Alcazar, Département Langues et littératures, 2e étage

• Littérature jeunesse et féminisme dans les années 1970

Du côté des petites filles par les éditions Des femmes

En écho à l’exposition Ah!Nana, des vitrines mettront à l’honneur les éditions Des femmes et leur collection Du côté des petites filles des albums jeunesse des années 1970, féministes et militants, qui proposent un nouveau regard sur l’enfant.

> Alcazar, Département de l’Île aux Livres, 1er étage



PROJECTION

Mercredi 6 mars à 16h

[Les femmes cinéastes]

Virgin suicides

De Sofia Coppola [États-Unis, 1999, 1h37, VOSTFR]

Avec James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst

Le premier film incandescent de Sofia Coppola.

> Alcazar, salle de conférence



ATELIERS

Initiation à l’autodéfense féministe

De la communication verbale et non verbale à la défense physique, ces ateliers proposent aux femmes et adolescentes d’acquérir des techniques pour prendre confiance en elles.

Par l’ARCA-F 13.

• Samedi 9 mars à 10h30

Atelier de 3h.

À destination de femmes en priorité. À partir de 15 ans. Sur inscription à la bibliothèque et par téléphone

> Saint-André

• Mardis 9 et 16 avril de 9h à 17h

Ateliers sur 2 journées complètes.

Sur inscription au département Société

> Alcazar, salle du conte



PROJECTION-RENCONTRE

Samedi 9 mars à 14h

Girl Culture

Film de Mélanie Brun [2020, 75 mn]

Elles ont 13 ans. Elles entrent en 4e et vont traverser une année remplie de premières fois les garçons, les hormones, le corps en mutation. Qui sont ces jeunes filles du collège ?

Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Mélanie Brun.

> Alcazar, auditorium



RENCONTRES

• Samedi 9 mars à 14h30

Camille et Augusta

À la rencontre d’Augusta Holmès, compositrice méconnue et de son ami Camille Saint-Saens

Avec Lucile Pessey, soprano, Marion Liotard, piano, Yves Coudray, chant et mise en scène.

> Alcazar, salle de conférence

• Samedi 9 mars à 17h

Rencontre avec Margaux Mazellier

Autour de son livre Marseille trop puissante cinquante ans de féminismes dans la ville la plus rebelle de France. Récits de 32 femmes racontant 50 ans de luttes joyeuses, chaotiques, difficiles et conflictuelles…

> Alcazar, salle de conférence



ATELIER

Samedi 9 mars à 10h

Un moment à soi

Atelier d’écriture autour de la féminité et du livre Écrire pour guérir de la poétesse, écrivaine et féministe canadienne d’origine indienne, Rupi Kaur.

Sur inscription par téléphone ou sur place.

Par les bibliothécaires.

> Le Merlan



LECTURES À VOIX HAUTE

Vendredi 15 mars à 17h

C’est le Printemps des poétesses !

Scène ouverte et lectures à voix haute de textes au féminin. Sororité au rendez-vous !

> Alcazar, département Langues et Littératures, 2e étage



CONTE

Samedi 23 mars à 16h

Shéhérazade, reine des nuits

Pour se venger de son épouse volage, le roi de Perse décide d’épouser chaque jour une jeune fille qu’il tuera le matin suivant…

À partir de 12 ans. Sur inscription.

De et par Layla Darwiche En collaboration avec MCE Productions/L’Éolienne.

> La Grognarde .

