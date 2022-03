Mars, le mois du droit des femmes Lons-le-Saunier, 4 mars 2022, Lons-le-Saunier.

Mars, le mois du droit des femmes Lons-le-Saunier

2022-03-04 – 2022-03-30

Lons-le-Saunier Jura

A l’initiative de la municipalité et de Valentine Colin, conseillère municipale déléguée au dialogue Social et à l’égalité Femme/Homme, et en collaboration avec plusieurs associations, le mois de mars est consacré aux Droits des Femmes : animations, informations et préventions sont au programme, à retrouver ici.

A l’initiative de la municipalité et de Valentine Colin, conseillère municipale déléguée au dialogue Social et à l’égalité Femme/Homme, et en collaboration avec plusieurs associations, le mois de mars est consacré aux Droits des Femmes : animations, informations et préventions sont au programme, à retrouver ici.

Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-02-25 par