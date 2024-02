MARS ET VENUS LA GUERRE DES SEXES THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, samedi 24 février 2024.

Les différences font la richesse du couple ? Alors ces deux là vont être blindés.Lui, c’est Mars, comme la barre chocolatée mais surtout parce que sur le site de rencontre, le pseudo Bogoss était déjà pris… Elle, c’est Vénus ! Et quand elle a vu Mars sur le site, elle s’est dit que c’était trop un signe. La guerre, c’est un peu ce qu’ils se font depuis qu’ils sont ensemble car ils ne se comprennent pas. Des sexes… Ils en ont chacun un mais ce n’est pas le même et c’est pour ça qu’ils ne se comprennent pas ! Vous allez voir leur rencontre et leur vie commune et évidemment ça va vous rappeler des choses… Et ça va peut être même vous aider à en résoudre.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 19:30

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84