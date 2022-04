Mars et Vénus : En toute intimité La boîte à rire Perpignan Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Mars et Vénus : l’amour est un jeu d(e)rôle ! Oh oui. Encore. Si ça parle d’eux, ça parle de vous. Mais vous allez aussi apprendre des choses. Coquines, sensuelles, grivoises. Parfois étonnantes mais surtout drôles. Et vraies. Et réservées à un public averti. Quant aux oreilles trop chastes, elles devront rester chez elles. Sous leur couette bien au chaud. Pour les autres : Bienvenue au spectacle. Au show du chaud. Celui du désir et des rires. Attention spectacle réservé aux plus de 18 ans !

Tarif plein 15€ Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 12€

Mars et Vénus sont au lit… Pénétrez dans la chambre des secrets… Ils entrouvrent la porte. A 2 doigts du lit, et à quelques soupirs du 7è ciel.

