MARS et VENUS – Comédie théâtrale Auxerre, 3 décembre 2022, Auxerre.

MARS et VENUS – Comédie théâtrale Auxerrexpo 1, rue des Plaines de l’Yonne Auxerre

2022-12-03 – 2022-12-03 Auxerrexpo 1, rue des Plaines de l’Yonne

Auxerre 89000

L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?

« Chérie, où tu as mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri… Et ramasse tes chaussettes ! »

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?

De la rencontre à l’installation du couple, en passant par la scène de ménage, « Mars et Vénus », c’est l’autopsie de votre couple, pour le meilleur … et pour le rire !

Ne ratez pas ce spectacle culte sur votre vie de couple, qui a déjà fait rire plus d’un million de spectateurs !

Artistes : Thom Trondel, Aurélie de Soissan

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Samedi 3 décembre 2022

Horaires : 20h30 – 22h (ouverture des portes 19h45)

Placement : places assises sur chaises – placement libre

Tarif : 29 € TTC/personne. Groupe de 12 personnes et plus : 25€TTC/personne

Lieu : Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne, 89000 Auxerre

L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?

« Chérie, où tu as mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri… Et ramasse tes chaussettes ! »

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?

De la rencontre à l’installation du couple, en passant par la scène de ménage, « Mars et Vénus », c’est l’autopsie de votre couple, pour le meilleur … et pour le rire !

Ne ratez pas ce spectacle culte sur votre vie de couple, qui a déjà fait rire plus d’un million de spectateurs !

Artistes : Thom Trondel, Aurélie de Soissan

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : Samedi 3 décembre 2022

Horaires : 20h30 – 22h (ouverture des portes 19h45)

Placement : places assises sur chaises – placement libre

Tarif : 29 € TTC/personne. Groupe de 12 personnes et plus : 25€TTC/personne

Lieu : Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne, 89000 Auxerre

Auxerrexpo 1, rue des Plaines de l’Yonne Auxerre

dernière mise à jour : 2022-04-19 par