MARS ET VENUS COMEDIE DE BESANCON Besancon, samedi 11 mai 2024.

Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri… Et ramasse tes chaussettes !Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys… ? La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes… Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-11 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25