MARS ET VENUS COMEDIE AVIGNON
THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE

Date: 10 février 2023 au 25 mars 2023, 19:00
Tarif: 24.2 euros

de Sébastien Cypers
Avec: Lorenzo Théodore, Muriel Lemarquand
Mise en scène: Sébastien Cypers
Genre: THEATRE – COMEDIE – CAFE-THEATRE
Info: TOUT PUBLIC (à partir de 14 ans)
Durée: 1h10

L'homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? "Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l'as mise mon chéri … Et ramasse tes chaussettes !" Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l'homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l'homme se vante ? Pourquoi l'homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l'homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?… LA comédie de couple à succès.

THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON
16-18 rue Joseph Vernet
84000 AVIGNON

