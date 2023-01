Mars en Baroque Marseille Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille EUR 3 30 Festival pluridisciplinaire autour des arts baroques à Marseille.



Le Festival Mars en Baroque est devenu un rendez-vous incontournable de la vie musicale et culturelle marseillaise, nous vous promettons donc une programmation 2023 encore pleine de fastes baroques, de magnificences tragiques et de sublimes métamorphoses.



Mars en Baroque sera le rendez-vous d’artistes enthousiastes et des amateurs de musique, d’art, de rêve et d’évasion.



En partenariat avec Concerto Soave.



Mars en Baroque



Un festival autour des esthétiques baroques, curieux, gourmand d’expériences et de rencontres, qui a hâte de partager avec vous sa passion pour ce répertoire.



Au rendez-vous : conférences, concerts, opéra, films, rencontres, … Conférences, concerts, opéra, films, rencontres,… au rendez-vous de ce festival des arts baroques pour sa 21e édition. http://www.marsenbaroque.com/ Marseille

