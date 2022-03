MARS DES AUTEURS – DINER SPECTACLE Béziers, 25 mars 2022, Béziers.

MARS DES AUTEURS – DINER SPECTACLE Béziers

2022-03-25 18:45:00 18:45:00 – 2022-03-25

Béziers Hérault

Dans le cadre de “Mars des Auteurs”, Bernard Laborde et Mireille Huchon du Théâtre Entresort de Narbonne et Stéphane Gisbert et Chris Zerilli du Théâtre Strapontin de Marseille vous proposent un dîner-spectacle.

Renseignements et réservations par téléphone.

Dans le cadre de “Mars des auteurs”, deux compagnies de théâtre se donnent la réplique lors d’un dîner-spectacle. Renseignements et réservations par téléphone.

+33 6 03 46 06 78

Le cristal

Béziers

